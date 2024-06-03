مبروك النجاح .. ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بدون رقم جلوس 2024

ارتفعت نسب البحث من جانب العديد من الطلبة والطالبات بالإضافة إلى أولياء الامور للتعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بتلك المحافظة قد نوهت عن موعد ظهورها وبينت طريقة الاستعلام عنها وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

قام السيد محمد رمضان الذي يكون وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط بالتأكيد على أن النتيجة تم رفعها بشكل رسمي على الموقع الخاص بالوزارة وظهرت بالفعل وذلك بعد الانتهاء بشكل فعلي من عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات ومن الجدير بالذكر انه من الممكن أن يتم الحصول على تلك النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم فقط على الطالب أن ينتقل الى الموقع الخاص بالوزارة من ثم اتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة وفيما يلي تلك الخطوات:

الخطوة الاولى الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام عن النتيجة من هنا.

الخطوة الثانية اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

الخطوة الثالثة كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه دمياط

قامت وزاره التربية والتعليم بالتنويه حول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط، ومن الجديد بالذكر أنه من الممكن الآن الحصول على تلك النتيجة بمنتهى السهولة واليسر من خلال الرابط الرسمي والإلكتروني المخصص من جانب الوزارة لجميع الطلاب حتى يتم الحصول على النتيجة بواسطته.