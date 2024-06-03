طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وخطوات دفعها إلكترونيًا

أصبح الآن متاح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين الاستعلام عنها، كما يمكن الآن سدادها بالطريقة الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركات الكهرباء وهي خطوة مهمة لتبسيط حياة المواطنين باستخدام بعض الخطوات البسيطة عبر الإنترنت أثناء تواجدهم في المنزل لإتمام هذه العملية بسهولة، تابعوا معنا من خلال الأسطر القادمة لمعرفة كافة التفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

هناك عده خطوات يجب اتباعها لتستطيع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء .

بعد الدخول على الموقع نقوم باختيار الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال البيانات المطلوب منك بطريقة صحيحة مثل رقم العداد أو رقم المشترك ويمكنك الحصول عليه بسهولة من أي فاتورة سابقة.

يمكنك الآن الضغط على زر الاستعلام بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة.

ستظهر لك الآن تفاصيل الفاتورة وتاريخ إصدارها واستحقاقها.

طريقة سداد الفاتورة إلكترونيًا

يمكنك سداد الفاتورة بالطريقة الإلكترونية عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الدفع الإلكتروني مباشرة .

بعد الدخول إلى بوابة الدفع الإلكتروني ستقوم باختيار خدمة سداد فواتير الكهرباء.

إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل رقم العدد ورقم المشترك لتتعرف على الفاتورة التي تقوم بسدادها.

يجب عليك التأكد من إدخال جميع البيانات بدقة.

تحديد طريقة الدفع التي تناسبك عن طريق البطاقات الائتمانية أو محفظة الهاتف.

بعد اختيار طريقة الدفع التي تناسبك ستقوم بالضغط على زر دفع.

سترسل إليك الشركة تأكيد بسداد الفاتورة ويجب عليك الاحتفاظ بها.

فوائد السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء

توفر الراحة لأن يمكن سدادها في منزلك في أي وقت تحبه دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، كما تتجنب الوقوف في الطوابير وقت طويل، كما أن عملية السداد الإلكتروني بها مستوى عالي من الأمان وعند معرفتها لأول مرة تستطيع بعد ذلك تتبع عمليات الدفع السابقة واستخدامها بكل سهوله.