اليوم السابع.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 حيث يترقبها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكنترول، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة خلال الساعات القليلة القادمة، ومن خلال الأسطر التالية سنوضح تفاصيل الموضوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

زادت معدلات البحث مؤخرًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 التي ينتظرها الطلاب وكذلك أولياء الأمور بفارغ الصبر، ولم يتم الإعلان عن النتيجة حتى وقتنا هذا، ومن المتوقع الإعلان عنها اليوم الموافق 3 يونيو 2024 عقب اعتمادها من الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم فور ظهورها إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة البحير ة، أو من خلال موقع نتيجة نت.

حدد المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها.

حدد السنة الدراسية 2024.

سجل اسم الطالب وكذلك رقم الجلوس بكل دقة.

اضغط بعد ذلك على زر استعلام أو عرض النتيجة.

انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك تفاصيل نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الاعدادي حوالي 280 درجة، يتم تقسيمها بمعدل 140 درجة لكل فصل دراسي، وقد جاءت درجات نهاية العام للشهادة الإعدادية على النحو التالي:

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

أما المواد خارج المجموع فقد جاء توزيع درجاتها على النحو التالي: