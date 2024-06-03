الإعلان الثاني لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 162 والأخيرة .. على هذه القنوات الناقلة

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
الإعلان الثاني لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 162 والأخيرة .. على هذه القنوات الناقلة

يتم التساؤل بصورة مستمرة من جانب كثير من الأشخاص عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان فمن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل يعد من ابرز المسلسلات الهامة التي يترقبها كثير من الاشخاص بفارغ الصبر، وذلك لما يشتمل عليه من احداث مشوقه ومثيره جدا وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم موعد عرض الحلقة الجديدة منه.

تاريخ عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 2024

نال مسلسل مؤسس عثمان على إعجاب عدد كبير جدا من الجمهور واستطاع أن يحصد شعبيه ضخمه في وقت وجيز وذلك يعود الى الاحداث المثيرة والمشوقة التي يشتمل عليها فهذا مسلسل من افضل المسلسلات التركية التي يتم إذاعتها على شاشة قناة الفجر الجزائرية، ومن الجدير بالذكر أنه يتم عرض هذا المسلسل مع كل يوم خميس من كل أسبوع على شاشة قناة الفجر الجزائرية وسوف تذاع الحلقة الجديدة على القناة يوم الخميس القادم، وتجدر الإشارة بأن قناة الفجر الجزائرية تقوم بعرض سلسلة من المسلسلات الأخرى التي لا تحصى من التركية وأيضًا العربية والأجنبية وغيرهم من المسلسلات الأخرى المختلفة من ضمنها مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الذي استطاع أن ينال على إعجاب كثير من الأشخاص أيضًا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تستطيع أن تقوم بضبط تردد قناة الفجر الجزائرية حتى تتمكن من مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقات الجديده الخاصه به، وفيما يلي تردد الجديد الخاص بهذه القناة:

  • التردد: 11034
  • القمر الصناعي نايل سات
  • معدل استقطاب أفقي
  • معدل الترميز
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Gehad hussin

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الحلقة الجديدة .. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27 مترجمة للعربية عبر قناة الفجر الجزائرية غدا
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