فرحة النجاح! رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة!

اقترب ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات تلك المرحلة والتي من المقرر أن تظهر في خلال أيام، وبعد ذلك تأخذ الجهات المعنية على عاتقها مهمة التصحيح والمراجعة ويأتي بعدها رصد الدرجات التي يستحقها كل طالب بدقة وفقًا لأدائه في الامتحانات، لذلك نسلط الضوء على رابط النتائج خلال هذا التقرير.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

يتمكن الطلاب من الذهاب إلى رابط النتائج وذلك للاطلاع على الكشوفات والدرجات في عموم محافظات العراق، حيث يتم التعرف على نتائج الطلاب من خلال الخطوات الآتية:

أولًا يتم الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى تبويب النتائج.

في هذه الخطوة عليك التحديد على المحافظة التابع لها الطالب والفصل الدراسي التي ترغب في الاستعلام عنه.

كما يتم إدراج جميع بيانات الطالب بدقة مع التأكد من صحتها.

بعدها انقر على خيار تنزيل حتى يتم حفظ ملف النتائج على هاتفك للاطلاع على الكشوفات في أي وقت.

الاستعلام عبر موقع نتائجنا

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على النتائج من خلال الذهاب إلى منصة نتائجنا الرسمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم التوجه مباشرة إلى موقع نتائجنا الرسمي على الإنترنت من هنا.

في البداية يتم التحقق من كونك بشري ثم توجه بعد ذلك إلى التحديد على خيار نتائج الثالث المتوسط.

أضف بيانات الطالب الرسمية بدقة، ثم حدد تنزيل النتائج بصيغة pdf.

بعدها اختر أمر حفظ الملف ثم توجه إلى خيار عرض النتائج للاطلاع على كشوفات الدرجات.

متى تظهر النتيجة؟

أيام قليلة وبعدها سيتم إعلان النتائج على الفور، وعليه فقد أكدت الوزارة أن عملية التصحيح لن تستغرق أكثر من عدة أيام: