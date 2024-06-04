“موسوعة العلوم والتكنولوجيا والجغرافيا والطبيعة البرية” استقبل تردد ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية 2024

يعد تردد ناشيونال جيوغرافيك من الترددات الأكثر بحثاً وإقبالا من داخل دول الوطن العربي، فقد تمكنت القناة من تحقيق النجاح والشهرة والاستحواذ والتميز في عرض محتوى خاص بالحيوانات والبرامج الوثائقية و الطبيعة والجغرافيا والعلوم والتكنولوجيا وذلك منذ بداية عرضها عام 2009 ميلادي أي منذ 15 عام، وفيما يلي نوضح أحدث الترددات لاستقبال القناة وتثبيتها على أجهزة الرسيفر المنزلي.

تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات بجودة HD

يمكن تثبيت التردد الأعلى في الجودة والدقة والاستقبال من خلال الاحداثيات التالية:

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات

يغطي ذلك التردد مساحات شاسعة لضمان وصول المحتوى لمناطق متعددة في الوطن العربي والشرق الأوسط ويمكن الضبط من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد: 11412.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: غير مشفرة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

الاستقبال من خلال عرب سات يتم استخدام ما يلي:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: مفتوحة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك ياه سات

هو تردد خاص بمنطقة جغرافية محددة على الخريطة وهي تلك المنطقة التي يتعذر بها استقبال تردد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات:

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة National geographic