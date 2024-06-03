“natega4dk” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf الترم الثاني بالاسم فقط عبر بوابة المحافظة الرسمية

منذ قليل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخبر المنتظر وهو اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني، وذلك بعد حالة من الترقب والقلق سادت الطلاب وأولياء أمورهم، ومنذ ذلك الحين وبدأت التساؤلات حول الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة، واستكملت الدكتورة منال حديثها عن الإعلان الرسمي لأسماء الأوائل، وذلك من خلال التهنئة بالاتصال التلفوني لأوائل الطلاب المركز الأول والثاني والثالث، والآن اتاحت الوزارة إمكانية الكشف عن النتائج من خلال الرابط الرسمي، تابعوا معنا الفقرات التالية ننقل لكم بالتفصيل كيفيه الاستعلام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf

انتهت مرحلة التصحيح ورصد درجات الطلاب في الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، وأقرت بذلك الأستاذة الدكتورة منال عوض، وبالفعل بدأت عملية الإعلان عن النتائج على المواقع الرسمية بعد تهنئة الطلاب الأوائل، وذلك في جميع الأقسام، والآن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، وقد تم الإفصاح عن نسبة النجاح التي بلغت ٨٥.٨%، وتم تصنيف القسم المهنى٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب، وحصلت تلك الأقسام على نسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الترم الثاني

إلى جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة دمياط، ظهرت الآن نتيجة الترم الثاني الشهادة الإعدادية الدور الاول على البوابة الإلكترونية لمحافظة دمياط، وكذلك موقع نتيجة نت، كنا تم الإعلان عن الرابط الرسمي للوزارة، ونحن نساعدكم في الكشف عن النتيجة من خلال الرابط التالي هـنااااااا، وباستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث يمكن تحميل النتيجة بصيفة EXCEL ومن ثم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.