عشان لو ضاع منك.. الطريقة الصحيحة لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء 2024

الطريقة الصحيحة لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء هذه الطريقة مهمة لكل من فقط كارت الكهرباء الخاص به وأريد استرجاعه مرة أخرى وهناك بعض الإجراءات التي وضعتها الوزارة لاستخراج الكارت الجديد لتسهل على المواطنين استعادة الكهرباء بسرعة في حالة فقدان الكارت لأن الكهرباء أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها في المنزل، ولذلك تسعى الحكومة إلى استخراجه في أقرب وقت ممكن لجميع المواطنين حتى تعود الكهرباء إليه بشكل طبيعي.

الطريقة الصحيحة لاستخراج كارت الكهرباء

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاستطاعة استخراج كرت الكهرباء بدل الفاقد وهي:

يجب الذهاب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

تقديم صورة للعداد يكون واضح بها رقم العداد.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

طريقة شحن كارت الكهرباء أونلاين

الطريقة التي تستطيع بها شحن كارت الكهرباء أونلاين هي:

الدخول على تطبيق شحن كارت الكهرباء من خلال أحد التطبيقات المتاحة.

يمكنك اختيار خدمات الكهرباء.

الدخول على كارت الكهرباء واختيار كارت كهرباء NFC من خلال إعدادات الهاتف.

تمرير كارت الشحن على الهاتف يستطيع قراءة البيانات.

الضغط على توجه بالدفع.

طريقة استخراج بدل فاقد للمستأجرين

يمكن استخراج بدل فائض من كارت الكهرباء للمستأجرين عن طريق: