العد التنازلي الآن .. موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 + جدول الامتحانات النهائية بعد التعديل

تم الكشف من جانب وزاره التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 فمن الجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى وقت قليل جدا وتبدأ تلك الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الجدول بالتفصيل.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024

بينت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تحديد بدء امتحانات الثانوية العامة لتبدأ في يوم الاثنين الذي سيكون يوافق العاشر من يونيو 2024 وفيما يلي جدول الثانوية العامة الشعبة الأدبية:

الاثنين العاشر من يونيو 2024 مادتي التربية الدينية والوطنية

الاربعاء الثانية عشر من يونيو 2024 مادة الاقتصاد والاحصاء

السبت 22 من يونيو 2024 مادة اللغة العربية

الثلاثاء 25 من يونيو 2024 مادة اللغة الفرنسية والالمانية

السبت التاسع والعشرين من يونيو 2024 مادة التاريخ

الثلاثاء الثاني من يوليو 2024 مادة اللغة الانجليزية

السبت السادس من يوليو 2024 مادة الجغرافيا

العاشر من يوليو 2024 مادة علم النفس

الأربعاء 17 من يوليو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

بينت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص ببدء امتحانات الثانوية العامة للشعب العلمية وهو يكون كما يلي: