العد التنازلي الآن .. موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 + جدول الامتحانات النهائية بعد التعديل

تم الكشف من جانب وزاره التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 فمن الجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى وقت قليل جدا وتبدأ تلك الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الجدول بالتفصيل.
موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024
بينت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تحديد بدء امتحانات الثانوية العامة لتبدأ في يوم الاثنين الذي سيكون يوافق العاشر من يونيو 2024 وفيما يلي جدول الثانوية العامة الشعبة الأدبية:
- الاثنين العاشر من يونيو 2024 مادتي التربية الدينية والوطنية
- الاربعاء الثانية عشر من يونيو 2024 مادة الاقتصاد والاحصاء
- السبت 22 من يونيو 2024 مادة اللغة العربية
- الثلاثاء 25 من يونيو 2024 مادة اللغة الفرنسية والالمانية
- السبت التاسع والعشرين من يونيو 2024 مادة التاريخ
- الثلاثاء الثاني من يوليو 2024 مادة اللغة الانجليزية
- السبت السادس من يوليو 2024 مادة الجغرافيا
- العاشر من يوليو 2024 مادة علم النفس
- الأربعاء 17 من يوليو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.
جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية
بينت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص ببدء امتحانات الثانوية العامة للشعب العلمية وهو يكون كما يلي:
- الاثنين العاشر من يونيو 2024 مادة التربية الدينية و مادة التربية الوطنية
- الأربعاء 12 من يونيو 2024 مادة الاقتصاد والإحصاء
- السبت الثاني والعشرون من يونيو 2024 ماده اللغة العربية
- الثلاثاء 25 من يونيو 2024 مادة اللغة الفرنسية والالمانية
- السبت 29 من يونيو 2024 مادة الفيزياء
- الثلاثاء الثاني من يوليو 2024 مادة اللغة الانجليزية
- السبت السادس من يوليو 2024 مادة الكيمياء
- الأربعاء العاشر من يوليو 2024 مادة الجيولوجيا والرياضيات البحتة
- السبت الثالث عشر من يوليو 2024 مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل
- الأربعاء 17 من يوليو 2024 مادة الاحياء والاستاتيكا السبت 20 من يوليو 2024 ماده الديناميكا.