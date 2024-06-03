تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2024 -2025 في جميع المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة 2024، خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 في جميع المدارس على مستوى الجمهوريةـ وتعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التي يفضل الطالب الإلتحاق بها ليتمكن من الإلتحاق بالكلية أو الجامعة التي يحلم بها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق الثانوية العامة 2024 …..

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 هو 245 درجة، وأكد المصدر إلى أن الوزارة تعتمد على عدة عوامل في تحديد تنسيق الثانوية العامة مثل مجموع الطلاب والكثافة السكانية والأماكن المتاحة في شتى أنحاء الجمهورية …

تنسيق الثانوية العامة 2024 -2025

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية: 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية: 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة: 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا: 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط: 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية: 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية: 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنوفية: 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني خاص للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وإليكم الخطوات ……