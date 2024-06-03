“مبروووك للناجحين” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس ترم ثاني عبر نتيجة نت

شهدت الفترة الأخيرة بحث كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024 الترم الثاني، حيث يتساءلون عن موعد ظهور النتيجة وذلك للاطمئنان على درجات أبناءهم الطلاب في ذلك العام الدراسي، حيث كان الطلاب قد أدوا امتحاناتهم على خير ودون وجود أي صعوبة في الامتحانات وانتهوا منها في الأيام الماضية، وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024 الترم الثاني رسمياً من جانب اللواء شريف فهمي بشارة بنسبة نجاح 82.81% لجميع الطلاب وهنأ جميع الطلبة والطالبات الناجحين في المدارس العامة والخاصة ومدارس الصم وضعاف السمع وكذلك مدارس المكفوفين، وتم نشر فيديو عبر صفحة المحافظة الرسمية به اعتماد النتيجة وصورة لأسماء أوائل الاعدادية في مختلف المدارس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024 الترم الثاني

حددت مديرة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024 الترم الثاني وذلك من خلال مجموعة الخطوات التالية:-