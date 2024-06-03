مبروك النجاح للجميع .. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf 2024 تحميل الدرجات عبر نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf 2024 يبحث عنها آلاف الطلاب حيث يبلغ عددهم 32 ألف طالب تقريبًا، وقد أكدت المديرية التعليمية التابعة للمحافظة أنه سيتم توفير النتيجة خلال هذه الساعات حتى يتمكن الطلاب من التعرف على درجات الترم الثاني، من خلال الرابط الرسمي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويستطيع الطلاب من خلاله البحث عن نتيجتهم عن طريق البحث بالاسم أو رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf 2024

أكدت المديرية التعليمية أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf 2024 اليوم الاثنين الموافق 3/6/2024 م، وقد حرصت الوزارة على أن تتابع عملية سير الامتحانات في جميع اللجان بنفسها حتى تتأكد من وجود كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير الأطباء ومقدمي رعاية صحية للطلاب، والحرص على أن تكون اللجان نظيفة وجيدة الإضاءة والتهوية، كما قام السيد المحافظ بالعديد من الجولات التفقدية لمتابعة اللجان الامتحانية والاستماع الى أراء الطلاب عن مستوى الامتحانات والاسئلة، وقد انتهى الطلاب من هذه الاختبارات في يوم 23 مايو الماضي، واستمرت هذه الامتحانات لمدة أسبوع بالمحافظة، وسوف يتم توفير النتيجة بشكل الكتروني اليوم و يستطيع الطلاب الاستعلام عنها بشكل ورقي من خلال مدارسهم بعد إعلان الظهور الالكتروني بيوم أو اثنين.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي دمياط 2024

بمجرد أن تقوم المديرية التعليمية بالإعلان الرسمي عن توفر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf 2024، سوف يتم تفعيل رابط البحث عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم أو منصة بوابة التعليم الأساسي، وستوفر المديرية الروابط الرسمية على صفحتها، ويمكنك الاستعلام من خلال اتباع هذه الخطوات: