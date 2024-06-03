أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد فتح باب التقديم بالمدارس الابتدائية kg1 للعام الدراسي المقبل 2025، وذلك سعيًا منها للاستعداد لسنة دراسية جديدة يتحسن فيها سير العملية التعليمية، كما تسعى لتوفير فرص تعليم للأطفال الجدد في السن المحدد لهم وإتاحتها من خلال التقديم الإلكترونية حتى تسهل الإجراءات على أولياء الأمور وضمان حصول الأطفال على فرص متساوية.

فتح باب التقديم بالمدارس الابتدائية

سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال في جميع المدارس الحكومية واللغات في فترة بين واحد يونيو إلى 30 يونيو 2024 ويستطيع الجميع التقديم عبر موقع الوزارة الرسمي للتربية والتعليم عبر الإنترنت قبل فتح باب التقدير ويجب أن يستعد الأباء والأمهات لاستخراج جميع الوثائق اللازمة واستيفاء جميع الشروط ويجب متابعة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة أي تحديثات قد تكون مهمة في عملية التقديم لأن في حالة حدوث أي تحديثات سيعلن عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم؟

هناك بعض الأوراق والوثائق التي يجب تقديمها عند التقدم للطفل في الصف الأول الابتدائي وهي: