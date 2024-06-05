ما هي خطوات التسجيل في الدعم السكني والشروط المطلوبة؟

أجابت وزارة الإسكان على تساؤل ما هي خطوات التسجيل في الدعم السكني الذي طرحه أحد المواطنين الراغبين في الاستعلام عن تفاصيل الدعم من حيث الشروط والتسجيل، حيث يعد ذلك الدعم واحد من أبرز البرامج التي تقدم لخدمة أبناء المملكة العربية السعودية العاجزين عن توفير وحدة سكنية آدمية تليق بالمواطن السعودي، ويتم تقديم الدعم في صورة وحدات سكنية بالمجان أو بالسداد على أقساط أو قطعة أرض صالحة للبناء.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

يمكن التسجيل في دعم سكني من خلال خطوات الكترونية تغنى عن الذهاب لمقر الوزارة والتزاحم أو انتظار الدور، حيث يتم تنفيذ جميع خطوات التسجيل من خلال التقنيات الرقمية في غضون دقائق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة سكني.

النقر على خيار تسجيل جديد.

تعبئة نموذج التسجيل من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية و تاريخ الميلاد ثم تسجيل البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال ورمز التحقق المرسل على الهاتف الجوال.

الضغط على تقديم الطلب.

الموافقة على بنود الصرف من خلال النقر على زر أوافق.

تقديم اجابات دقيقة حول تفاصيل وبيانات وموقع المسكن الحالي للمتقدم.

النقر على خيار التسجيل والانتظار حتى تتم عملية مراجعة الطلب ومن ثم الرد على مقدم الطلب.

شروط التسجيل في الدعم السكني

تتمثل عملية التسجيل والقبول في دعم سكني من خلال اتباع الخطوات التالية: