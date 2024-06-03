نتيجة الصف الثالث الاعدادي بني سويف والبحيرة 2024 الدور الأول الترم الثاني رسمياً ظهرت حالا على موقع نتيجة نت وموقع المديرية التعليمية لكل محافظة، وتم نشر أسماء الأوائل ورفع صورهم على المنصات الإلكترونية، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، خطوات استخراج النتائج النهائية للصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف ومحافظة البحيرة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بني سويف 2024 الدور الأول

أعلنت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف الدور الأول بنسبة نجاح وصلت إلى 76.28% لطلبة الانتظام 2024، حيث حضر الامتحانات أكثر من 56,765 طالب وطالبة، في الفترة من الخامس عشر من شهر مايو إلى 23 مايو 2024، وتم بعدها مباشرة تصحيح نماذج الاختبارات النهائية لهذا العام، حيث بينت النتائج ظهور أسماء العشرة الأوائل وهم كالتالي:

نورهان جمال ربيع 280 درجة.

سلمي أشرف احمد حامد 279.75 درجة.

شهد شمس الدين رشاد 279.50 درجة.

مودة رمضان مرجاوي 279.50 درجة.

عبد الله محمد حلمي عبد الحليم 279.50 درجة.

لجينة محمد عمر أحمد 279.50 درجة.

محمد محمد عبد التواب 279.50 درجة.

جنا ابو خير محمد على 279.25 درجة.

يوسف عماد صموئيل 279.25 درجة.

حبيبة عاطف سيد عبد العزيز 279.25 درجة.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين في معرفة النتيجة التوجه إلى موقع نتيجة نت أو التوجه إلى موقع المديرية التربية والتعليم بمحافظة ببني سويف.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الدور الأول الترم الثاني

أعلنت نائب محافظ البحيرة اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 82.5%، حيث دخل الطلبة والطالبات نسبة النجاح للصم والبكم 94.4%، ونسب النجاح للمكفوفين 100%، ولذا يمكن استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي عن طريق التالي:

الدخول على موقع نتيجة نت.

أو الدخول على مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

اختر نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

سجل رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتيجة الصف الثالث الاعدادي بني سويف والبحيرة 2024 الدور الأول الترم الثاني رسمياً ظهرت حالا.