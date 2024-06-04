هل يوجد تبكير في موعد ايداع الدعم السكني شهر يونيو 2024 وما خطوات الاستعلام عن الدعم؟

أوضحت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية تاريخ صرف الدعم السكني الخاص بشهر يونيو لحسم الجدل القائم حول تغيير موعد الصرف، وأكدت الوزارة على أن التغيير لا يأتي إلا في حالة التزامن مع يوم من أيام العطلة الأسبوعية، كما أوضحت الوزارة خطوات الاستعلام الالكتروني عن تفاصيل الدعم والسداد.

موعد إيداع الدعم السكني شهر يونيو 2024

في إطار صرف الرواتب والمستحقات المالية الشهرية لأبناء المملكة العربية السعودية، وضحت وزارة الإسكان تاريخ بدء ايداع دعم سكني لجميع المستفيدين من مشاريع صندوق التنمية العقارية، حيث تتم عملية الإيداع في صباح اليوم الرابع والعشرين في التقويم الميلادي، وسوف يوافق موعد الصرف لشهر يونيو يوم الاثنين الموافق 24-6-2024 بدون تأجيل أو تبكير.

والجدير بالذكر أن ذلك التاريخ يوافق اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة في التاريخ الهجري من عام 1445 أي متبقي على الصرف ما يقارب عشرين يوم.

الاستعلام عن الدعم السكني

أتاحت وزارة الإسكان السعودية خطوات الكترونية ميسرة يتم من خلالها إجراء الاستعلام الالكتروني عن الدعم السكني من المنزل بدون مجهود، حيث يتم الاستعلام عن الدعم بهدف معرفة قيمة وموعد الصرف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: