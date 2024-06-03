“منصة مظلتي تستعد للكشف: ترقبوا الإعلان الحصري لأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 – الوجبة السابعة عبر كافة المحافظات”

في ظل الترقب الشديد والأمل المعقود، ينتظر العديد من المواطنين العراقيين الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، وهي المبادرة التي تعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان مستوى معيشي أفضل لهم، ومع أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تحدد بعد موعد الإفصاح عن هذه الأسماء، إلا أن الإجراءات اللازمة للاستعلام عنها تبقى محط اهتمام وبحث.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للأشخاص المؤهلين، يمكن الاطلاع على قائمة المستفيدين من خلال المنصة الإلكترونية “مظلتي”، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

زيارة المنصة الإلكترونية “مظلتي” عبر الرابط المخصص. اختيار “قسم هيئة الرعاية الاجتماعية” من القائمة. الضغط على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024”. تحديد المحافظة التي تقيم بها. إدخال البيانات المطلوبة كالاسم والرقم القومي. النقر على “البحث” لعرض النتائج. تحميل الكشوف والتحقق من الأسماء المدرجة.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

للانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

الجنسية العراقية.

الإقامة داخل الأراضي العراقية.

عدم امتلاك مصادر دخل أو سجلات تجارية.

تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر “مظلتي” أو موقع الوزارة.

تحديث البيانات بشكل دوري.

إرفاق الوثائق اللازمة لإكمال الطلب.

يُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار المالي للأسر العراقية، ويأتي ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لتعزيز النسيج الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر عوزًا في المجتمع، ومع استمرار الوزارة في مراجعة وتصنيف الطلبات، يبقى الأمل معقودًا بأن تُسهم هذه الجهود في تحسين ظروف الحياة للمواطنين العراقيين.