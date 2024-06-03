“ظهرت رسمياً” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني عبر benisuef.gov.eg.. مبروووك النجاح

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني بشكل رسمي الآن من جانب السيد الدكتور محمد هاني غنيم وذلك بنسبة نجاح 76.2%، حيث كان قد تقدم لأداء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي 2024/2023 عدد 56,765 طالب وطالبه على مستوى جميع الإدارات التعليمية حضر منهم عدد 49,138 طالب واستطاع النجاح نحو 37,482 طالب وطالبه، كما تم أيضاً اعتماد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 74.1% واعدادية النور والمكفوفين بنسبة نجاح 83.3%، وشهادة تلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة بنسبة نجاح 100%، أما عن نسبة نجاح الاعدادية المهنية لضعاف السمع والصم فبلغت 89.7%، والمنازل نسبة النجاح بها 48.8%، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني رسمياً أصبح الجميع في حالة تساؤل كبيرة حول خطوات الاستعلام عن النتيجة، وإليكم الخطوات التي أوضحتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على النحو الآتي:-

أولًا: يجب التوجه إلى البوابة الرسمية لمحافظة بني سويف من هنا .

. أو الولوج إلى موقع نتيجة نت .

. ثم تحديد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بني سويف.

يتم كتابة رقم جلوس الطالب أو الاسم والبيانات في الأماكن المخصصة.

الضغط على بحث أو عرض الشهادة.

لحظات قليلة وتجد نتيجة الطالب أمامك مباشرة على الشاشة.

اوائل الشهادة الاعدادية 2024 بني سويف الترم الثاني

تم الإعلان عن أسماء الأوائل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني، وهم:-

المركز الأول : نورهان جمال ربيع محمد _الشهيد سليم يونس حباسي/سمسطا _ 280

المركز الثاني : سلمى أشرف أحمد حامد _المستقبل الرسمية لغات/بني سويف/ 279.75 درجة

المركز الثالث: شهد شمس الدين رشاد صديق _ ميدوم الإعدادية بنات/ الواسطى _ 279.50 درجة

المركز الرابع : مودة رمضان مرجاوي محمد_ ميدوم الإعدادية بنات/ الواسطى _ 279.50 درجة

المركز الخامس :عبد الله محمد حلمي عبد الحليم _ الشهيد إسماعيل أحمد عيد ع /بني سويف 279.50 درجة

المركز السادس: لُجينة محمد عمر أحمد _ الرياض الإعدادية بنات/ناصر_ 279.50 درجة

المركز السابع : محمد محمد عبد التواب_ الحمًام الإعدادية المشتركة / ناصر _ 279.50 درجة

المركز الثامن : جنا أبو الخير محمد علي _ الشهيد مؤمن عياد الإعدادية المشتركة/بني سويف_ 279.25 درجة

المركز التاسع : يوسف عماد صمويل نونان_ بوش القديمة الإعدادية بنين / ناصر_ 279.25 درجة

المركز العاشر : حبيبة عاطف سيد عبد العزيز_ الشهيد سالم شعبان الإعدادية بنات/ ناصر _ 279.25 درجة

كما تم أيضاً الإعلان عن نسبة نجاح كل إدارة تعليمية وترتيبهم على النحو الآتي:-