“طـــالــع اسمــك هسّـــه epedu.gov.iq“ تعيينات عقود محافظة الديوانية 2024 وعموم العراق

من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي تعيينات عقود محافظة الديوانية وهي من المسابقات الوظيفية التي قامت بإطلاقها الحكومة داخل العراق والتي توفر من خلالها ما يقارب نحو 5902 درجة وظيفية والهدف منها هو مساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل ثابتة، كما أنها قامت بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها عند التقديم وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة.

تعيينات عقود محافظة الديوانية

يجب العلم أن التقديم سوف يظل مفتوح حتى 1 من يوليو 2024 لكل من يرغب في التقديم على تعيينات الديوانية يرجى اتباع التعليمات الآتية:

في البداية يتعين على المتقدمين الدخول على موقع وزارة التربية العراقية. ثم بعد ذلك يرجى الدخول على خيار التقديم على على الوظيفة. سوف يظهر لك استمارة تقديم ويجب عليك كتابة جميع المعلومات المطلوبة. قم بإرفاق الأوراق المطلوبة. أخيرا اضغط على تقديم الطلب وسوف يظهر لك رمز مرئي يرجى طباعة ذلك الرمز والاحتفاظ به حتى يتم الرد عليكم.

شروط التقديم على تعيينات الديوانية

قامت الجهات المعنية بتوضيح مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على عقود تعيينات الديوانية وهي:

يشترط أن يكون المتقدم من سكان محافظة الديوانية والاقضية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عام وحتى 60 عام كحد أقصى.

عدم وجود أي قضايا أو جنح جنائية لدى المتقدم.

عدم امتلاك المتقدم وظيفة تابعة للقطاع الحكومي.

من الشروط الهامة واللازم توافرها أن يكون عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم خريج عام 2022-2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تعيينات الديوانية