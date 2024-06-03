طرح شقق صندوق التنمية الحضرية ضمن مبادرة التمويل العقاري من البنك الاهلي 

شقق التنمية الحضارية هي شقق طرحتها الحكومة حتى تدعم السكن الاجتماعي لجميع فئات الشعب المختلفة، ولذلك أعلن صندوق التنمية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري طرح عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى تسهل على الفئات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل امتلاك وحدة سكنية عن طريق تقديم تسهيلات مالية مميزة.

طرح شقق صندوق التنمية الحضرية

قدم الصندوق هذه الشقق بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بفوائد منخفضة وثابتة في طول فترة السداد حتى يستطيع المتقدم التخطيط المالي السليم عند الحصول عليها وأكد أن فترة السداد تصل إلى 20 سنة حتى يخفف الأعباء المدفوعة كل شهر على جميع المستفيدين من القرض وأكدت أنه يجب أن يتراوح عمر المتقدمين من 20 سنة إلى 60 سنة.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

قدم البنك الأهلي المصري ثلاث أنظمة للتمويل العقاري حتى يتيح للجميع شراء الشقق السكنية وخاصة لمتوسطي الدخل ومحدود الدخل والأولى هي مبادره 3% متناقصة وتقدم لمحدودي الدخل بحد أقصى 30 عام ،والثانية فهي بنسبة 7% متناقصة بحد أقصى 20 عام، والثالثة هي مبادرة التمويل العقاري بنسبة 8% متناقصة بحد أقصى 25 عام وأكد أن جميع الشروط والمستندات توجد بالموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري.

أهداف مبادرة التمويل العقاري

تهدف في هذه المبادرة إلى توفير جميع المساكن المناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في ظل الارتفاع في الأسواق العقارية في الوقت الحالي، كما تساهم في تنشيط سوق العقارات والمنشآت مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتقدم الاستقرار للأسرة المصرية من خلال الحصول على سكن آمن ولائق للفئات محدودة الدخل ويمكن أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق النهضة عمرانية متكاملة في مصر.