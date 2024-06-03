طريقة عمل حليب اللوز في المنزل بمذاق العبوات الجاهزة وبأقل التكاليف

يعد حليب اللوز واحد من المشروبات الصحية التي ينصح بها لمتبعي الدايت والحميات الغذائية وكذلك الأطفال، وفيما يلي بخطوات بسيطة نوضح كيف يتم الحصول على حليب لوز ودقيق لوز بأقل الخطوات وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة شراء العبوات الجاهزة وبمذاق لذيذ يستمتع به الجميع.

مقادير عمل حليب اللوز في المنزل

يعد حليب اللوز واحد من المشروبات الصحية الغنية بالقيم الغذائية المفيدة والمشبعة، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة لاستخدامه في الحلويات أو تقديمه لأفراد الأسرة، وذلك من خلال استخدام المقادير التالية:

كوب من اللوز منزوع القشر الخارجي.

كوب ماء بما يعادل 200 مل.

200 جرام من جوز الهند المبشور ناعم.

طريقة عمل حليب اللوز في المنزل

فيما يلي نوضح الخطوات الخاصة بتجهيز حليب اللوز في المنزل بمذاق لذيذ مثل الجاهز: