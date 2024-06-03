طريقة عمل حليب اللوز في المنزل بمذاق العبوات الجاهزة وبأقل التكاليف

يعد حليب اللوز واحد من المشروبات الصحية التي ينصح بها لمتبعي الدايت والحميات الغذائية وكذلك الأطفال، وفيما يلي بخطوات بسيطة نوضح كيف يتم الحصول على حليب لوز ودقيق لوز بأقل الخطوات وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة شراء العبوات الجاهزة وبمذاق لذيذ يستمتع به الجميع.
مقادير عمل حليب اللوز في المنزل
يعد حليب اللوز واحد من المشروبات الصحية الغنية بالقيم الغذائية المفيدة والمشبعة، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة لاستخدامه في الحلويات أو تقديمه لأفراد الأسرة، وذلك من خلال استخدام المقادير التالية:
- كوب من اللوز منزوع القشر الخارجي.
- كوب ماء بما يعادل 200 مل.
- 200 جرام من جوز الهند المبشور ناعم.
طريقة عمل حليب اللوز في المنزل
فيما يلي نوضح الخطوات الخاصة بتجهيز حليب اللوز في المنزل بمذاق لذيذ مثل الجاهز:
- ينقع كمية اللوز في ماء لمدة ليلة كاملة ومن ثم يتم تقشيره.
- يتم وضعه في الخلاط الكهربائي وخفقه تدريجيا مع إضافة الماء.
- إضافة كمية جوز الهند.
- إضافة السكر على حسب الرغبة ويمكن أن يستبدل بعسل نحل طبيعي.
- تتم عملية تصفيته بالكامل باستخدام قطعة من القماش الأبيض للتخلص من الشوائب والحصول على العصير الأبيض.
- توضع كمية الخليط هذا في زجاجة حتى يتم تناولها وتحفظ في الثلاجة.
- بدلا من أن تلقي الشوائب التي خرجت من تصفية الخليط، يمكنك وضعها في الفرن حتى تتحمص وتجف تماما.
- ويتم ضربها في المطحنة حتى تصبح دقيق يستخدم في تحضير الحلويات الدايت بدلا من شراءه من المحلات ويتم الاحتفاظ بها في عبوة نظيفة محكمة الغلق بداخل الثلاجة.