تردد قناة MBC1 على جميع الأقمار الصناعية 2024 التحديث الأخير حدث جهازك

يحظى تردد قناة MBC1 بإقبال كبير في البحث والاستقبال من داخل المواطنين في الدول العربية، حيث تقدم القناة باقة متنوعة من الأفلام والبرامج والمسلسلات الشيقة، كما تحرص القناة على تقديم البث بجودة عالية من خلال العديد من الأقمار الصناعية بجودة عالية في البث والاستقبال لضمان تقديم المحتوى بشكل جيد دون تشويش أو تذبذب.

تردد قناة MBC1 القمر الصناعي نايل سات

يمكن استقبال تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام احداثيات محددة للضبط، وهي البيانات الخاصة باستقبال التردد، وتتمثل في:

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي – عمودي – vertical.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC1 القمر الصناعي عرب سات

وضحت إدارة القناة التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي عرب سات، والذي يتمثل في:

التردد: 11276.

الاستقطاب: رأسي- عمودي -vertivcal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة MBC1 القمر الصناعي ياه سات

حرصت إدارة القناة على تقديم تردد أخر لتغطية منطقة جغرافية أكثر في المساحة وذلك من خلال القمر الصناعي ياه سات، حيث يتم استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي -Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات استقبال تردد قناة جديدة

يعد استقبال الترددات الجديدة أمر بسيط يتم بواسطة شخص مسؤول وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: