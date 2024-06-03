برقم الاكتتاب فقط.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا الدور الأول 2024

نتائج الصف التاسع التي ينتظرها جميع الطلاب والأهالي السوريون لأنه قد اقترب موعدها، ولذلك تعمل وزارة التربية والتعليم السورية على إخراجها في أقرب وقت حتى تطمئن أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم ويتم الآن مراجعة هذه الأوراق وتصحيحها وإتاحتها عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل الحصول عليها لدى الجميع، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نقدم رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع

قدمتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لتساهم في خدمة أبنائنا الطلاب من جميع المراحل وخاصة مرحلة الصف التاسع وتسعى الوزارة جاهدة للتيسير على أبنائنا الطلاب ليستطيعوا الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة عبر الموقع، كما أن الموقع يتيح نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية السورية باستخدام رقم الاكتتاب وتسعى الوزارة لتوفير العدل والشفافية في استلام النتائج لجميع أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات السورية، ولذلك إتاحتها عبر موقعها الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع

هناك عده خطوات يجب اتباعها قدمتها الوزارة للتسهيل على الطلاب من خلال موقع الإلكتروني وهي:

الدخول عبر الإنترنت على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

الضغط على نتائج الامتحانات الموجودة في الموقع.

يتم اختيار نتائج الصف التاسع 2024 من بين الاختيارات.

يجب تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع من اسم الطالب ورقم جلوسه ورقم الاكتتاب.

الضغط على عرض النتيجة.

الآن ستظهر أمامك شاشة يعرض فيها تفاصيل النتيجة والدرجات كل ماده على حده والمجموع الكلي.

أهمية رقم الاكتتاب

هو عبارة عن رقم ليتيح الحصول على النتائج، ولذلك يجب على جميع الطلاب الاحتفاظ به وعدم فقدانه لأن في حالة فقدانه يجب على الطالب أن يتوجه إلى المدرسة التي قام بالامتحان بها ليحصل على نسخة أخرى منها، كما يجب على الطلاب وأولياء الأمور التأكد من زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم دون اللجوء إلى أي مواقع وهمية لأنها قد تنشر معلومات غير صحيحة.