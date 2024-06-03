“وزارة المالية“ هيئة التقاعد تعلن اكتمال صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر مايو 2024

أعلنت هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين والتي من المقرر صرفها بالزيادة المقررة وذلك ما يتساءل عنه عدد كبير من المتقاعدين داخل العراق، الجدير بالذكر أن الجهات المعنية تقوم برفع الرواتب سواء للمتقاعدين أو الموظفين بشكل مستمر وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتوفير مستوى اقتصادي أفضل لدى المواطنين، وذلك ما نجيب عنه بالتفصيل من خلال النقاط التالية.

هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين

وفقا لما نقلته الجهات المعنية أنه سوف يتم إيداع رواتب المتقاعدين مساء اليوم في المصارف وهذا سوف يتم بشكل تدريجي، كما أوضحت أيضا أنه سوف يتم التواصل مع المتقاعد بشأن إيداع الراتب من خلال إرسال رسالة نصية على الهواتف المحمول، ونقل أيضا ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد أنه سوف يتم صرف مكافآت نهاية الخدمة بعد مرور أربع وعشرون ساعة من إيداع أول راتب تقاعدي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يجب العلم أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق اليوم الأول من كل شهر ميلادي شرط أن لا يوافق هذا اليوم أن يكون عطلة رسمية، يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم وذلك من خلال إجراء التعليمات الآتية: