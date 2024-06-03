لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس

ارتفعت عمليات البحث في مصر عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية 2024 وتوقيت إعلانها. وأكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي مستمر، يليه التدقيق في الدرجات قبل تحميلها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم إلكترونياً. سنتناول في الفقرات التالية تفاصيل هذا الأمر بشكل أوضح.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية 2024

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 82.81٪ وخلال اجتماع مع محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اعتمد المحافظ النتائج النهائية. وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 37937 طالباً وطالبة، وحضر منهم 37675، ونجح 32917 طالباً وطالبة وسجلت المدارس الرسمية نسبة نجاح بلغت 81.7٪، بينما حققت المدارس الرسمية لغات نسبة نجاح 96.31٪، والمدارس الخاصة العربية 98.7٪، والمدارس الخاصة لغات 97.37٪.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية برقم الجلوس