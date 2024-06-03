“مــوقــع نتائجنـــا“ لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق results.mlazemna

تعتبر مرحلة الثالث متوسط من المراحل التعليمية المهمة والتي تثير القلق والتوتر لدى الطلاب، لذلك يبحث العديد عن نتائج الثالث متوسط والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الوقت الحالي والسبب هو أن العملية الامتحانية مازالت مستمرة وسوف تنتهي يوم الأربعاء القادم، ويجب العلم أن الطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول يمكنهم التعويض في الدور الثاني كما يمكنهم أيضا تقديم اعتراض، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا اليوم.

نتائج الثالث متوسط

الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ثم تقوم الجهات المعنية برفعها على الموقع الإلكتروني يستطيع الطالب الاستعلام عنها بمجرد أن يقوم باتباع الخطوات الآتية:

يجب على الطالب زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم أولا. ثانيا يرجى تحديد العام الدراسي. ثالثا قم بإدخال اسم المحافظة. رابعا يتطلب منك كتابة كل من اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة على الفور.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم وهذا من خلال استخدام موقع نتائجنا الذي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم وهذا من خلال الإجراءات التالية:

قم بالدخول على منصة نتائجنا. سوف يتطلب منك كتابة اسم المحافظة. اضغط على زر تنزيل وسوف تحصل على كشوفات الدرجات. قم بإدخال اسم المدرسة المقيد بها ثم ابدأ البحث عن اسم الطالب.

خطوات تقديم اعتراض الثالث المتوسط

في حالة الحصول على درجات لم تنل رغبة الطالب يمكنه تقديم اعتراض وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية: