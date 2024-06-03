“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني pdf بعد اعتمادها رسمياً بنسبة نجاح 85.8%

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024، ساعات قليلة تفصلنا وإياكم أعزائي الطلبة وأولياء الأمور على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني رسمياً، حيث انتهت لجنا التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من كافة أعمالها والآن أصبحوا في الرتوش الأخيرة لإظهار نتائج الطلاب وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني رسمياً من جانب الدكتورة منال عوض بنسبة نجاح 85.8% من إجمالي عدد طلاب 31,377 طالب وطالبه، كما اعتمدت أيضاً نسبة نجاح الطلاب في التعليم المهني والتي بلغت 87.2%، وكذلك نسبة نجاح اعدادية المكفوفين التي وصلت 100%، كما هاتفت الدكتورة جميع الطلبة والطالبات الناجحين في الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي 2024/2023، وأشارت إلى أنه خلال اللحظات القليلة القادمة سيتم نشر النتائج pdf من خلال صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وتم الإعلان عن أسماء الأوائل للشهادة الاعدادية وهم:-

مي محمد علي محمد الجيوشي – مدرسة منارة بدر الخاصة “إدارة فارسكور”. عمر تامر نبيل حامد النحاس – مدرسة اللغات الرسمية “إدارة دمياط”. نورسين أحمد محمد ابراهيم دره – مدرسة جنة الأطفال الخاصة عربي “إدارة دمياط”. هبة الله محمد ابرهيم الرديني – مدرسة أبو الفتوح الحريري “إدارة الزرقا”. فاطمة أحمد سعد الشربيني – مدرسة ش/ أحمد عبد الرحيم عيسى “إدارة الزرقا”. جنى علي شوكت عبد الرازق – مدرسة كفر تقى الاعدادية ت.أ “أدارة الزرقا”. مريم أحمد عبد الله علي شرف – مدرسة ش/ يحيى محمود الصعيدي “إدارة فارسكور”. ملك اسلام صادق أبو العز يونس – مدرسة دقهلة ع بنات “إدارة السرو”. أحمد هاشم السعيد الحصري – ش/ محمد عبد الواحد عيسى “إدارة الزرقا”. جنا مغازي رضا قلموش – مدرسة الزرقا الاعدادية بنات “إدارة الزرقا”. سلمى محمد انيس السعدني – مدرسة اللغات الرسمية “إدارة دمياط”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط pdf

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الثاني 2024 pdf من خلال الآتي:-