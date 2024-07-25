استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة spa.gov.iq/umbrella

سوف نقدم لكم في النقاط التالية خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا ما يبحث عنه الكثير من الأسر المستفيدة داخل الدولة، ووفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أن سبب التأخير عن إعلان أسماء المستفيدين لتلك الوجبة هو تعدد الطلبات المتوفرة ولأن الدولة تقوم بفرز الطلبات وإعطاء الأولوية لمن هم أكثر احتياجات وذلك يتم بشكل عادل لجميع المواطنين، يجب العلم أنه يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين والتي يتم على أساسها قبول الطلبات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المستفيدين في الوقت الحالي الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا بمجرد أن يتبعوا الخطوات الآتية:

يجب عليهم في البداية الدخول على الصفحة الخاصة بمنصة مظلتي. يرجى تسجيل الدخول وهذا من خلال استخدام البيانات المطلوبة. بعد ذلك يجب على المستفيد الدخول على خانة برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية. في الخطوة التالية يتطلب منه إدخال مجموعة من البيانات والتي تتمثل في: اسم المحافظة، رقم الوجبة. أخيرا انقر على ايقونة استعلام وسوف تحصل على كشف يضم كافة أسماء المقبولين.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها عند التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وهي:

يجب أن يتعدى عمر المواطن 18 عام.

يشترط أن يكون المواطن ليس لديه سكن مقيد بأسمه أو أي ممتلكات ذات قيمة غالية.

من الشروط اللازم توافرها أيضا عدم امتلاك المواطن لمصدر دخل ثابت.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يتطلب من المستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية البقاء داخل الدولة بشكل دائم.

الفئات التي يحق لها التقديم في الرعاية الاجتماعية