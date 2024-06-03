نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء ٢٠٢٤ دور أول درجاتك الآن نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء ٢٠٢٤ دور أول درجاتك الآن على نتيجة نت بعد الإعلان رسمياً من قبل محافظ جنوب اللواء دكتور خالد فودة سيناء بنسبة 85.94%، أكد أن نسب النجاح في نوعية التعليم 94.85%، أما عن تعليم اللغات 93.9%، تعليم دولي 95.6%، منازل 42.1%، بمتوسط نسب نجاح 85.94%، في الوقت ذاته قدم التهنئة لكافة الطلاب والطالبات المتفوقين الحاصلين على درجات التفوق 280، دعاهم بمواصلة الكفاح من أجل الوصول والنهوض بالدولة المصرية، لذا نود أن نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات الاستعلام عن النتيجة النهائية للدور الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء ٢٠٢٤ دور أول

ظهرت الان نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح توفقت على العام الماضي حيث جاءت نسبة النجاح هذا العام 94.85%، لذا يمكن للأسر المصرية في جنوب سيناء استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي من موقع نتيجة نت، لكافة المواد الدراسية (اللغة العربية 80، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40، الدراسات الاجتماعية 60، اللغة الانجليزية 40).

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024

بدأت رسمياً إجراءات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة جنوب سيناء عن طريق إتباع الخطوات التالية:

المرحلة الأولي في الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة جنوب سيناء التوجه إلى رابط المديرية أو الدخول على منصة نتيجة نت .

. النقر على زر نتائج الشهادة الاعدادية.

تأكد من العام الدراسي ٢٠٢٤.

سجل رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء ٢٠٢٤ دور أول درجاتك الآن نتيجة نت.