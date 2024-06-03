وقتـــاش أجازتــك؟.. جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك

يعتبر وقت العطلة من الأوقات المفضلة للجميع لذلك ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن جدول العطل الرسمية في العراق 2024 لذلك قام مجلس الأمانة العامة في العراق بالإعلان عن رزنامة العطل الرسمية التي يحصل عليها المواطن على مدار العام، والجدير بالذكر أن العطل الرسمية تكون بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

وفقا لما صرح عنه مجلس الأمانة العامة العراقي أن جدول الإجازات الرسمية سوف يكون على النحو التالي:

يوم 1 يناير عطلة وهو بمناسبة بداية عام ميلادي جديد.

عطلة يوم 6 من يناير وذلك بمناسبة عيد الجيش العراقي.

يوم 21 من مارس من المقرر أن يكون عطلة وهذا بمناسبة عيد نوروز.

عطلة يوم 10 من أبريل وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وتستمر لمدة ثلاث أيام.

من المقرر أن يكون يوم 1 من مايو عطلة رسمية وهذا بمناسبة عيد العمال.

يوم 16 من يونيو عطلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسوف تستمر لمدة أربع أيام.

عطلة يوم 7 من يوليو وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد.

من المقرر أن يكون يوم 14 من يوليو عطلة رسمية وذلك بمناسبة عيد ثورة تموز.

عطلة عاشوراء وذلك يوم 16 من يوليو.

يوم 15 من سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

عطلة العيد الوطني وذلك يوم 3 من أكتوبر.

إجازة يوم 10 من ديسمبر وهذا بمناسبة يوم النصر في العراق.

من المقرر أن يكون يوم 25 من ديسمبر عطلة رسمية وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

متى العطلة الرسمية القادمة في العراق؟

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر أن تكون العطلة القادمة هي عطلة عيد الأضحى المبارك والتي سوف تبدأ من يوم وقفة عرفات وهو يوم 15 من يونيو 2024، وتستمر حتى رابع يوم العيد وهو يوم 19 من يونيو 2024.