“نزل حالاً” تردد قناة وناسة كيدز 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد التحديث.. أغاني لولو الشطورة

تردد قناة وناسة كيدز 2024، عادة ما تبحث الأم عن قناة آمنة للطفل حيث انتشرت خلال هذه الفترة الكثير من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تنشر بين ثناياها الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحرض على العنف وغيره، لذلك نجد الكثير من عمليات البحث خلال هذه الفترة عن أفضل القنوات، ومن بين تلك التساؤلات تردد قناة وناسة كيدز 2024 ويرجع ذلك إلى محتواها المتميز الذي نال إعجاب الكثير من أولياء الأمور، فإذا كنت تبحث لطفلك عن قنوات تعليمية مميزة ما بين الترفيه والمرح، إليكم تلك القناة التي تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الجميلة، التي تجعل طفلك بين اللعب والتعلم ونظرا للإقبال الكبير على تردد القناة، ننقل لكم من خلال الفقرة التالية كافة التفاصيل الخاصة بتنزيل القناة على جهاز الرسيف، بالإضافة إلى تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

قناه وناسه كيدز من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تقدم محتوى هادف لجميع الأطفال في الدول العربية المختلفة من اكثر القنوات أيضاً التي يتعلق بها الطفل من حيث المحتوى المختلف والمتنوع فإذا كنت في حاله قلق من تكرار الأغاني الذي قد يؤدي إلى مشكلات سلوكية، تراعي القناة هذه المشكلة، خلال الفترة القليلة الماضية قامت إداره القناه على عمل بعض التحديثات ومن بين تلك التحديثات تغيير تردد القناة، وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

القمر الصناعي عرب سات.

تنزيل تردد وناسة كيدز على نايل سات

اشتهرت قناة وناسة كيدز بعدد من الأغنيات القديمة التي تم تجديدها بفيديو جديد وأصوات شابه، مثل أغنية ذهب الليل طلع الفجر، والآن إلى جميع أولياء الأمور في الوطن العربي، يمكنكم استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:-