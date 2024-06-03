تردد قناة وناسة الجديد 2024 آخر تحديث علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة وناسة للأطفال تعتبر من أشهر قنوات الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، فهي قناة مميزة بالمحتوى الهادف والممتعة بحيث يناسب ميول والأطفال وفي نفس الوقت غير هابط بأخلاقهم بل بالعكس، فالأطفال يحبون الأغاني الحماسية لهذا تقدم القناة محتوى هادف على هيئة أغاني وأناشيد يحبها الأطفال، وتبحث الأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية وكيفية ضبط القناة على جهاز الريسيفر، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على الأقمار الصناعية

مع بداية دخول الإجازة الصيفية تتساءل الكثير من الأمهات حول ترددات قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية لكي تشغل لأولادها في المنزل محتوى مميز ومفيد، حيث تعد قناة وناسة من أمتع وأجمل قنوات الأطفال الموجودة التي تعرض محتوى يمزج بين العلم والمتعة من خلال الأغاني المميزة والسهلة التي يحفظها ويرددها الأطفال، وإليكم ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

استطاعت قناة وناسة من خلال المحتوى المميز الذي تقدمه أن تجذب عدد ضخم من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي، وبعد أن تعرفنا على ترددات قناة وناسة الجديدة على الأقمار الصناعية إليكم طريقة ضبط قناة وناسة على جهاز استقبال القنوات: