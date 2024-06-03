“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس نتيجة نت

تزداد معدلات البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2024 الترم الثاني وذلك بعد أن انتهى الطلاب منذ أيام من امتحانات نهاية العام الدراسي وهم أصبحوا في حالة ترقب كبيرة، نظراً لأهمية تلك السنة الدراسية “ثالثة اعدادي” في مسيرتهم التعليمية حيث تعتبر علامة فارقة في مستقبل الطالب فعلى أساسها يتحدد ما إن كان الطالب سيتجه إلى التعليم الثانوي أو التعليم الفني أو التمريض، وإليكم تفاصيل اعتماد النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها مباشرة بكل سهولة دون الخروج من المنزل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2024

أعتمد السيد اللواء دكتور خالد فودة المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.94% كمتوسط لنجاح الطلاب في كافة المدارس موزعة كالآتي، نسبة نجاح الطلاب في التعليم العام بلغت 94.85%، والتعليم الرسمي لغات نسبة نجاح الطلاب به 93.9%، أما التعليم الدولي فبلغت نسبة النجاح به 95.6%، والتعليم الخاص لغات نسبته 95.5%، أما نسبة نجاح الطلاب بالإعدادية منازل 42.1%، كما تم أيضاً الإعلان عن أسماء أوائل الاعدادية للعام الدراسي 2024/2023 وقدم لهم التهنأة من خلال المؤتمر الذي أقيم صباح اليوم الاثنين، وتم نشر لوحة شرفية بأسمائهم.

رابط نتيجة الاعدادية جنوب سيناء 2024 الترم الثاني

من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2024 الترم الثاني سيتمكن جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس، وذلك حيث حددت مديرية التربية والتعليم الخطوات الصحيحة للاستعلام وهي كالآتي:-