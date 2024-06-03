azhar.gov.eg رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس…. جميع المحافظات

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ……

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم الأربعاء 15 مايو والتي انتهت في 22 مايو 2024، وأكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الإعدادي الأزهري حتى يتم التأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون حدوث أي أخطاء تعرض الطلاب للظلم في تجميع ورصد الدرجات، وأكد على أن نسب النجاح هذا العام مبشرة ولا داعي للقلق ، وتمنى النجاح والتوفيق للطلاب في المراحل التعليمية المقبلةـ مشيراً إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على الإنترنت من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024