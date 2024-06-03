” يا شرطة حرامي سرق لولو “.. استقبل الان تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمتابعة باقة من أقوى أفلام الكرتون

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
” يا شرطة حرامي سرق لولو “.. استقبل الان تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمتابعة باقة من أقوى أفلام الكرتون
تردد قناة وناسة الجديد

أصبح أمر البحث عن الترددات الجديدة لقنوات الأطفال من أكثر ما تهتم به الأمهات خاصة مع وجود أطفال صغار منها قناة وناسة والتي أصبحت من أكثر القنوات التليفزيونية التي تستهدف الأطفال وتؤثر بشكل كبير في تكوين شخصية وسلوكيات الطفل مما جعلها الأكثر مشاهدة لما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال تسلي وتفيد الطفل بشكل كبير لذلك سنوضح لك تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب الكثير من الفئات العمرية، كما أنها تتميز بتقديم العديد من البرامج المبتكرة التي تجذب انتباه الطفل وتشجعهم على تنمية مهاراتهم، فقد جاء التردد الجديد لها كما يلي:

  • التردد: 11470.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة وناسة الجديد
تردد قناة وناسة الجديد

برامج قناة وناسة الجديد 2024

تقدم قناة وناسة للأطفال قائمة متنوعة ومختلفة من الأغاني الخاصة بالأطفال والبرامج الممتعة والتي تتضمن ما يلي:

  1. أغنية وناسة وناسة، فرحة ومرح لا متناهي.
  2. أغنية لولو الشطورة تسلط الضوء على الشجاعة والذكاء.
  3. أغنية لولو وماما والتي تظهر العلاقة القوية بين الطفل والأمل.
  4. أغنية بيب بيب والتي تضفي جو من المرح والمتعة للأطفال.
  5. أغنية لولو والحيوانات.
  6. أغنية مين اللي سرق الجزمة لحل الألغاز المثيرة والممتعة.
  7. أغنية حرامي سرق لولو.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز 2024

يمكن ضبط التردد الجديد لقناة وناسة كيدز من على جهاز الاستقبال بسهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

  • فتح قائمة القنوات الموجودة على جهاز الاستقبال.
  • البحث عن خيار ” إضافة قناة جديدة ” أو القيام بعملية تنفيذ البحث اليدوي عن القنوات.
  • إدخال المعلومات الخاصة بتردد القناة في الأماكن المخصصة لها.
  • الضغط بعد ذلك على مربع البحث أو التسجيل باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
  • الانتظار حتى يكشف جهاز الاستقبال عن القناة.
  • بعد العثور على القناة يتم الضغط على حفظ والخروج بعد ذلك والاستمتاع ببرامج القناة.
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معلومات الكاتب
hana masoud

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