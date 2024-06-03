“ملهمش معاش تاني خلاص” السعودية إيقاف صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور عن هؤلاء في هذه الحالة 1445

hana masoud تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
“ملهمش معاش تاني خلاص” السعودية إيقاف صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور عن هؤلاء في هذه الحالة 1445
إيقاف صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور

تم إصدار إعلان من الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية يحذر كافة المستفيدين من هذا البرنامج من تجنب الوقوع في الخطأ الذي يتسبب في قطع الضمان الإجتماعي وذلك بعد أن تم الإعلان عن الدفعة رقم 29 التي سوف يتم صرفها في شهر مايو الحالي لعام 2024 وسوف نقدم مزيد من التفاصيل عن كيفية تجنب الوقوع في الخطأ الذي يتسبب فيه إلغاء صرف الضمان الإجتماعي.

إجراء يتسبب في وقف الصرف الضمان الإجتماعي المطور 1445

منذ أن تم إثبات صرف الدفعة رقم 29 في شهر مايو الحالي وحتى الآن فإنه تم التحذير من القيام بأي عملية سحب للطلب أو إلغائه وذلك قبل أن يتم صرف الدعم المالي المحدد سواء كان معلق أو مرفوض فإذا قام المستفيد من البرنامج بأي من هذه الأمور فإنه سوف يخسر الدعم المالي الذي يحصل عليه وبالتالي يجب الحذر جيدا عند اجراء هذه الخطوات تجنبا لايقاف صرف الضمان الإجتماعي المطور.

ما هي شروط صرف الضمان الإجتماعي المطور 1445

حددت وزارة الضمان الإجتماعي في السعودية الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المالي ومن هذه الشروط ما يلي:

  1. لابد أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية.
  2. يجب أن يكون لديه دخل شهري أقل من الحد الأدنى للضمان الإجتماعي في السعودية.
  3. يجب عدم وجود أي عقارات أو امتلاكه أيا من الوحدات السكنية والأراضي.
  4. لابد أن يكون مقيم في المملكة السعودية بشكل مستمر.
  5. لابد وأن يلتزم ببرامج التأهيل والتدريب.

كيفية التقديم في برنامج الضمان الإجتماعي المطور 1445

يمكن التقديم في برنامج الضمان الإجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالية:

  • أولا يتم الدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية.
  • تسجيل الدخول وذلك بكتابة كافة البيانات المطلوبة من حيث رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
  • يتم إرسال رمز التحقق على الجوال.
  • يتم إدخال الرمز بشكل صحيح ومن ثم الضغط على زر التوثيق.
  • يتم تسجيل الدخول مرة أخرى على المنصة وذلك بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور بشكل صحيح.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة ومن ثم تقديم طلب.
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hana masoud

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