“يافرحة الناجحين”رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية برقم الجلوس موقع “نتيجة نت”

يبحث عدد كبير من طلاب الثالث الإعدادي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية، والتي أصبحت متاحة أمام الطلاب على الموقع الالكتروني للمحافظة أو من خلال موقع نتيجة نت، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المدارس، خاصة بعد موجة الحر الذي تشهدها مصر خلال الأيام الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية

حيث صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالغربية أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية خلال الساعات الأولى المقبلة، وتحديداً بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور “طارق رحمي” محافظ الغربية .

فيما أكد “ناصر حسن” الذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظة، مع مراعاة الدقة والجودة والنضباط في العمل لتجنب حدوث أي أخطاء في عملية رصد وتجميع الدرجات ،ويؤكد أن نسب نجاح هذا العام تخطت العام الماضي وطمأن الطلاب بعد حالة القلق التي بدأت تظهر عليهم بسبب تأخر الإعلان عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الغربية