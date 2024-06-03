هل ظهر أسمك؟ PDF لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر منصة مظلتي

ينتظر الكثير من المتقدمين العراقيين والعراقيات لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي لم تظهر من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح للجميع اليوم طريقة الاطلاع على تفاصيل نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكي يتم الاستعانة بها في ظهور النتيجة النهائية في عموم العراق لجميع المحافظات.

لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق

يرغب الكثير من العراقيين والعراقيات في الدولة الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة ولكن يتوقف ذلك على توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول عليه كما تم توفير طريقة الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية كما يلي:

التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.

اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كذلك عليك فتح نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بتحديد الوجبة السابعة أن وجدت مع تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

عليك الضغط على زر البحث وسوف تظهر لك النتيجة بعد تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

شروط برنامج دعم الرعاية الاجتماعية