natiga4dk.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024، العد التنازلي على اعلان النتيجة بمحافظة دمياط قد بدأ ولذلك لن يتوقفغ الطلاب عن البحث دقيقة واحدة على مدار الساعة، يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق، وينتظرون نتائجهم بفارغ من الصبر لحصد الثلاثة سنوات و الالتحاق بالثانوية العامة وما شابه، عملية التصحيح تتم بمنتهى الشفافية والدقة وتأخر الظهور غير مقلق للغاية بل في مصلحة الطلاب لاستخراج نتيجة سليمة 100% وبدون أخطاء، خلال التقرير التالي نتعرف سوياً على موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسية 2023-2024 اليوم الاثنين الموافق 3 من يونيو الجاري في الساعة 12 ظهراً، حيث أكدت بأن فريق الكنترول قد انهى تماماً أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وسوف يتم عقد اجتماع للدكتور منال عوض محافظ دمياط ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد رمضان غريب لتوثيق لحظة اعتماد النتائج والإعلان رسمياً عن نسب النجاح وعدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة حسب الإدارات التعليمية.

لقد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني نحو 32317 ألف طالباً وقد تم توزيع الطلاب على 155 لجنة بالمحافظة، وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والامنية المشددة، ولم ترصد الوزارة أي حالات من الغش نتيجة للحملات التفقدية اليومية على اللجان المدرسية طوال فترة الامتحانات بتكليف رسمي من منال عوض ومحمد رمضان غريب.

رابط و خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط

بعد قليلة يتم البدء في عملية اعتماد نتائج الطلاب للكشف عنها رسمياً ثم رفعها إلكترونياً وتجدونها عبر البوابة الرسمية للمحافظة أو من خلال اتباع الخطوات التالية