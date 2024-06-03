مغامرات ممتعة للأطفال..تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى المسلسلات الكرتونية 24 ساعة

تردد قناة ماجد للأطفال من الترددات التي يرغب الكثير من الأشخاص بالوصول إليها ومعرفة بياناتها، وذلك لأن هذه القناة من القنوات المشهورة بشكل كبير في العالم العربي، حيث تعرض بشكل مستمر أجمل البرامج التعليمية والأفلام الكرتونية والمسلسلات التي يحب الأطفال مشاهدة حلقاتها المشوقة بشكل يومي، وتميزت قناة ماجد بتحقيق نسبة مشاهدة عالية وإقبال كبير خلال وقت قصير، وذلك لأن الأهل أحبوا محتواها الهادف والآمن الذي نال إعجابهم وثقتهم، مما زاد من عمليات البحث عن تردد القناة لأجل تثبيتها واستمتاع الأطفال الصغار بمتابعة برامجها ومسلسلاتها، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم بيانات تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

حدث اليوم تردد قناة ماجد الفضائية

تعرض قناة ماجد أشهر البرامج التعليمية التي تقدم فائدة كبيرة للأطفال، وذلك من خلال زيادة ثقافتهم بأسلوب ترفيهي وجذاب يزيد من إقبال الأطفال على متابعة هذه القناة، كما أن البرامج والمسلسلات والأفلام التي تعرضها القناة تتميز بجودة الصوت والصورة، كما أنها تناسب تفكير وعقول الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ويبحث أولياء الأمور عن تردد قناة ماجد الجديد لكي يتمكن أطفالهم من قضاء وقت مفيد وممتع، وفي السطور القادمة بيانات تردد ماجد للأطفال على عرب سات وعلى قمر نايل سات، وهي كالآتي في مقال اليوم.

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

حدث تردد قناة ماجد للأطفال عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت قناة ماجد للأطفال