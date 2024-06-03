الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2024 استمتع بمتابعة مناسك الحج والحجاج

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2024 ضمن أهم القنوات الفضائية على الإطلاع، يسعى الكثير من المسلمين للحصول على تردد القنوات التي تنقل تكبيرات العيد لتشغيلها في المنزل والاستمتاع بهذه الأجواء الطيبة المباركة، تلك الفترة اعتاد الكثير من المسلمين على سماع التكبيرات أطول وقت ممكن لأنها تدخل على قلوبهم الفرحة والسعادة الكبيرة،

كما أنهم يشعرون بإقتراب العيد ويستعدون بكل حب لاستقباله لإحياء السنة النبوية، نحن جميعاً نتمنى أن نكون مع الحجاج خلال هذه الفترة لتأدية مناسك الحج والطواف حول الكعبة وزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما من أيام في الدنيا لا أعظم من العشر الأوائل من ذي الحجة، يحاول الكثير أن يحي تلك الأيام المباركة بالذكر وسماع التكبيرات، لذا وبناءاً على رغبة الكثير نقدم لحضراتكم عبر التقرير التالي تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2024.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2024

تشغيل التكبيرات بركة وخير واحياء الشعائر الدينية لحلول عيد الاضحى المبارك الذي يهل على الامة الاسلامية والعربية بعد ايام قليلة ولذلك نود ان ننقدم لحضراتكم تردد القنوات التي تنقل تكبيرات العيد وأجواء مناسك الحج في بيت الله الحرام، وتأتي في المقدم تردد قناة كنوز التي يأتي ترددها على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10728

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

التردد: 12654.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة:Hd.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الحج تكبيرات العيد 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10922

الجودة: HD

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

صيغة تكبيرات العيد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد،

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده،

صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده،

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون،

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد،

وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

تكبيرات الحج في عيد الاضحى المبارك

لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك

لا شريك لك