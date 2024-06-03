اشحن 500 كوينز بيس مجانا الان 🔥 تحديث إي فوتبول وشحن eFootball عن طريق الأيدي

يرغب العديد من مستخدمي لعبة اي فوتبول بيس من الحصول على 5000 كوينز بطريقة مجانية، أو عن طريق الأيدي عبر الموقع الرسمي للعبة، حيث إنها تعد من أهم الألعاب الإلكترونية لعشاق كرة القدم، نظرًا لكم المميزات والخصائص التي توفرها اللعبة أمام اللاعبين، خاصة عند القيام بشحن أكبر عدد من الكوينزات، عبر الموقع الرسمي للعبة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية شحن 5000 كوينز مجانا

وعن كيفية القيام بشحن 5000 كوينز عبر الموقع الرسمي للعبة، فيمكنك القيام بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

القيام بالذهاب إلى موقع لعبة بيس الرسمي أو موقع كوماني.

ثم يتم القيام بإختيار خدمة “شحن العملات”.

في حالة وجود هدايا يمكنك الحصول عليها قبل الشحن.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “شحن الأيدي”.

تحديد العملات التي ترغب في الحصول عليها.

ليتم تحديد البلد المقيم بها اللاعب فيما بعد.

إختيار خدمة الشحن وطريقة الدفع المناسبة.

ليتم الضغط على زر “دفع”.

وفي النهاية تأكيد.

خطوات تنزيل لعبة اي فوتبول بيس

وعن خطوات القيام بتنزيل لعبة اي فوتبول بيس الأشهر من بين الألعاب الإلكترونية، فيُرجى اتباع الخطوات التالية:-