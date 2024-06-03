“مبارك النجاح”.. epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق

في الوقت الحالي، أثارت نتائج الثالث متوسط الدور الأول، ضجة كبيرة في العديد من المحافظات العراقية، تزامنًا مع اقتراب انتهاء الامتحانات مع نهاية أخر الأسبوع الجاري، فضلاً عن أن هذه النتائج تضم عدد كبير من الطلبة في هذه المرحلة، التي تعتبر أهم مراح التعليم في حياة كل طالب، نظرًا لتحديدها مصير الطالب الجامعي فيما بعد وفقًا للدرجات المتحصل عليها في هذه المرحلة، مع العلم أن وزارة التربية العراقية، شددت على كافة المديريات بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح عقب البدء فيها، لكي يتم عرض النتائج في أقرب وقت أمام الطلاب.

نسبة نجاح الثالث متوسط الدور الأول

ووفقًا للمؤشرات الأولية لإمتحانات الثالث المتوسط الدور الأول، فهناك تفاءل من الطلاب حول الأسئلة السهلة والامتحانات التي تتأقلم مع المناخ الطلابي، فيما أن نسبة النجاح ستأتي أعلى من العالم الماضي، وسيتم التعرف على هذه النسبة في غضون أيام من الأن، عقب البدء في أعمال التصحيح المبدئي التي سيتم في العديد من اللجان المتخصصة في التصحيح والمراجعة السليمة والصحيحة للإمتحانات.

كيف استخراج نتائج الثالث متوسط

أما عن خطوات القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول، في العديد من المحافظات العراقية، فيُرجى اتباع التالي:-