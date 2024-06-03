mlazemna بالرقم الامتحاني.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات موقع نتائجنا

بدأ الآباء والأمهات والطلاب من عموم المحافظات يتساءلون عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 التي تعتبر من الموضوعات الأساسية و الرائجة خلال هذه الفترة، ويأتي هذا البحث بالتزامن مع اقترب انتهاء الامتحانات للدور الأول على مستوى المحافظات العراقية، يؤدي الطلاب الاختبارات وفقاً للجدول الزمني التي اعتمدته وزارة التربية والتعليم العراقية بتوجيهات الدكتور نامس الجبوري،

كما حرصت الوزارة على أن تعقد الامتحانات في موعدها بدون أي تأجيل مع مراعاة وضع الضوابط الأمنية لضمان عدم الغش أو التسريبات، كما تم تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تزيد من طمأنينة الطلاب وعدم شعورهم بأي قلق داخل اللجان، كلما كانت أجواء اللجان هادئة ومستقرة كلما زاد تركيز الطلاب وحل الامتحانات بشكل أفضل، عبر التقرير التالي من موقعنا البديل نتعرف معاً على نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 ترقبوا معنا.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

تنقسم المراحل التعليمية في العراق إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى الابتدائي والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ينقل الطلاب الناجحين في الثالث المتوسط على المرحلة الثانوية لذلك يسعى الطلاب لتحقيق أعلى معدلات النجاح، انطلقت امتحانات الطلاب في مرحلة الثالث المتوسط لعموم المحافظات للدراسة الكردية والتركمانية والعربية يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو الماضي 2024، ومازالت الاختبارات مستمرة وستنتهي رسمياً بعد الغد الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024،

وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن أعمال التصحيح قائمة ويقوم بها لجان الكنترول بعد انتهاء أداء كل مادة وهذا وفقاً للنظام الجديد لعدم تأخر ظهور النتيجة أكثر من عشرة أيام، وبعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات يتم الكشف عن النتيجة من وزارة التربية والتعليم.

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