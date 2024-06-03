“منحة 300 دينار عيد الأضحى”.. التسجيل في منحة تونس لجميع المحتاجين والمتعثرين

العديد من المواطنين في دولة تونس، يتساءلون بشكل كبير حول منحة الـ 300 دينار تونس التي يتم منحها لعدد كبير من الأشخاص المتعثرين والمحتاجين، بالإضافة إلى أن الدعم يُساهم إلى حد كبير في تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة وملائمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى أنه يمكن التسجيل في المنحة والحصول على الدعم المقدم، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وتتمثل خطوات القيام بالتسجيل في منحة 300 دينار تونس لكافة المحتاجين والمتعثرين في العديد من المحافظات التونسية، وخاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، التي يحتاج إلى العديد من الاحتياجات الأساسية واللازمة داخل كل بيت، ويمكنك التسجيل في المنحة، وفقًا للخطوات الأتية:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمية.

ثم يتم كتابة بيانات تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة المنح والدعم المادي.

اختيار نوع المنحة التي ترغب في التقديم إليها “منحة 300 دينار تونس”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق الوثائق المعنية بطلب القبول في هذه المنحة.

التأكد من البيانات والمستندات التي تم إدخالها.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

‏ما هي شروط منحة 300 دينار تونس؟

ولكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس، فلابد من انطباق مجموعة من الشروط الهامة التي من بينها الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم تونسي الجنسية.

كما يجب ألا يتخطى راتب الشخص المتقدم عن 180 دينار.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات أو سجلات تجارية.

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