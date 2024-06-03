“وزارة المالية” تُعلن.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر بزيادات 10% و15%

بعد أن تم صرف رواتب المتقاعدين في ولايات الجزائر، بدأ العديد من المواطنين والمشتركين في هيئة التقاعد يتساءلون عن قيمة الزيادة التي تراوحت من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى أن ذلك جاء وفقًا لتوجيها رئيس دولة الجزائر، عبد المجيد تبون، في سبيل أن يحصل عليها جميع المستفيدين في الدولة، ويمكنك التعرف على هذه الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

وأقرت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة التي تم العمل بها مع بداية شهر مايو 2024، وتحصل عليها جميع المواطنين في سبيل الإرتقاء بحالة المتقاعد المعيشية، ويمكنك التعرف عليها، كما على النحو الأتي:-

أن يحصل المتقاعد الذي راتبه أقل من 20 ألف دينار على زيادة قدرها 1000 دينار جزائري.

بينما في حالة إذا زاد راتب المتقاعد عن 20 ألف دينار تُصبح الزيادة حين إذا 800 دينار.

إضافة إلى أنه في حالة إذا تراوح الراتب من 50 ألف إلى 80 ألف دينار تكون الزيادة 3%.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

وجاءت أبرز خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، بالزيادة الجديدة التي تم الإقرار بها مؤخرًا، وفقًا للأتي:-