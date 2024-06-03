موت إيجه إعلان حصري ح 36.. مسلسل المتوحش الحلقة 36 والأخيرة كاملة ومترجمة على قصة عشق وعلى قناة فوكس التركية

مسلسل المتوحش الحلقة 36 والأخيرة التي ينتظرها ملايين الأشخاص على أحر من الجمر، ولقد بدء العد التنازلي على عرض الحلقة المنتظرة، والتي تشهد تفاصيل كثيرة ورغم لهفة الجمهور لمشاهدة الحلقة الأخيرة إلا أن الشوق يقتلهم لمتابعة المزيد من الحلقات لاستكمال الأحداث، لقد حقق مسلسل المتوحش في هذا الموسم نجاح كبير للغاية وهناك أخبار كثيرة تفيد بأن هناك موسم ثاني من المسلسل ولكن لم يتم تحديد موعد طرحه مجدداً،

قصة المسلسل مميزة ومختلفة وهذا سبب نجاح وشهرة المسلسل وتعلق الكبير والصغيرة بمشاهدته منذ البداية، ومن المتوقع أن يتم طرح الموسم الثاني من مسلسل المتوحش في العام المقبل 2025 كنوع من التشويق، وفور تحديد الموعد الرسمي تعلن شركة الأنتاج عن طرحه وبدء الترويج له، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة تفاصيل مسلسل المتوحش الحلقة 36 والأخيرة.

مسلسل المتوحش الحلقة 36 والأخيرة

أحداث شيقة للغاية في الحلقة 36 من مسلسل المتوحش تستمتعون بمشاهدتها في موعدها الرسمي على القنوات الناقلة، يعرض مسلسل المتوحش الثلاثاء من كل أسبوع 12 مساءًُ على فوكس التركية ويعرض مترجم على قصة عشق و يذاع المسلسل مدبلج على mbc 1 ومنصة شاهد vip،

حيث تدور أحداث مسلسل المتوحش في الحلقة 36 والأخيرة انتحار إيجه بسبب معرفتها بكل ما فعله والدها من خطف يامان وخيانته مع شيبنام، وبعد موت ايجه انقلبت الموازين وأصبح الجميع يعيشون في حالة حزن شديدة، عزلة شاغلا وشعورها بالصدمة وحالة نفسية صعبة، وغضب الاز ورغبته في قتل والده لأنه كان سبباً في كل المصائب التي يمرون بها، لكن يبقى يامان صامداً ويقف من أجل عائلته كي لا تنهار ويحاول جمع شملهم مرة أخرى،

أحداث مسربة من مسلسل المتوحش الحلقة 36 والأخيرة

يطلب يامان أن يحتضنون الطفل الصغير ابن شيبنام وسرحان لأن الطفل الصغير لا ذنب له بما حدث ولا يمكن تركه وحيداً، ولكنه يرفض الجميع حتى رويا تقبل الطفل لكن يامان لا يتركه، كما ينهار الاز ويطلب من اسي ان تنتهي علاقتهم لكنها تخبره بأنها حامل فهل يقبل الاز الطفل ام ينسحب، حيث قام سرحان بالتسلل بالقصر يقوم بتخدير الجميع لكي يأخذ الطفل ويرحل وعندما تشعر به نسليهان تحاول منعه ولكنه يقوم بإلقائها من اعلى الدرج ويشعر يامان بحدوث شيء غريب وعندما يتفقد يجد امه ملقى في الأرض وتخبره بأن سرحان أخذ الطفل يذهب يامن لمنعه وعندما يتشاجرا يأتي شخص ويقوم بإطلاق النار على سرحان وتنتهي الحلقة عند ذلك.