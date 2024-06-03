هتقبض حوالي 12.000 باكووو.. الوظائف المطلوبة في محافظة الجيزة وطريقة التقديم

في ظل سعي الحكومة للحد من نسبة البطالة بين فئة الشباب حديثي التخرج قامت وزارة العمل بالاعلان عن إتاحة أكثر من 3000 فرصة عمل ووظيفة شاغرة في بعض من محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة العمل التي تتبعها وزارة العمل للاعلان عن الوظائف المتاحة للشباب حديثي التخرج و المقبلون عن الزواج في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ونوضح في تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة والوظائف المطلوبة في بعض المحافظات.

الوظائف المطلوبة في محافظة الجيزة

مطلوب مهندس ميكانيكا

مطلوب مهندس لحام

مطلوب أفراد أمن

مطلوب فني تكييف

مطلوب عمال إنتاج

مطلوب أعضاء فريق

مطلوب فني صيانة

مطلوب فني تشغيل ماكينة بلازما

مطلوب مهندس كهرباء

ونوضح فيما يلي التفاصيل الخاصة بكل وظيفة والشروط الخاصة بها

طريقة التقديم على وظائف العمل

حتى يتمكن المواطن الراغب في الحصول على فرصة عمل حقيقية في الوظائف الشاغرة لابد من الذهاب إلى الادارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل او احدى المديريات التابعة لها في جميع محافظات المطلوب بها وظائف أو الدخول على المنصة الالكترونية الخاصة بوزارة العمل.

وظائف متاحة في 15 محافظة

قامت وزارة العمل بالاعلان عن أن يوجد بعض الوظائف الشاغرة في شتى محافظات الجمهورية وذلك في اكثر من 15 محافظة في جميع أنحاء البلاد وذلك في بعض التخصصات التالية: