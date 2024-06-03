شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة العلمية

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2024 هذا الرائج على محركات جوجل الرسمية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية منذ يومين فقط، ويسعى الكثير من الطلاب للوصول إلى تسريبات الامتحانات من أجل معرفة الأسئلة والإجابات لتحقيق أعلى درجات النجاح، وهذا لأن هناك الكثير من الطلاب تلجأ لهذا الأمر بشدة ويعتقدون بأنها الوسيلة الأضمن والأسهل لهم،

عكس باقي الطلاب الذين يبحثون عن المعلومات من مصادر معتمد والاستفادة من المراجعات النهائية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم على المواقع الحكومية، الثانوية الأزهرية واحدة من أهم وأصعب المراحل التعليمية يلتحق بها عدد كبير من الطلاب كل عام وعلى الرغم من تراجع نسب النجاح إلا أن هناك الكثير من الطلاب يفضلونها لتحقيق أهدافهم، ترقبوا معنا السطور التالية وسوف نوضح لكم حقيقة تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2024.

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2024

لقد قامت بعض الصفحات الساعات الأخيرة على فيس بوك بنشر مجموعة من الصور التي تجمع أسئلة وإجابات من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، لكنت لا أحد يعلم مدى صحة تلك الأسئلة هل هي صحيح أم مجرد صور من امتحانات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، ولذلك كشفت وزارة التربية والتعليم رسمياً بأن لا صحة لما يتم تداوله على بعض الصفحات سواء فيس بوك او تلجرام وهذا تضع الأسئلة بسرية تامة ولن تسمح بحدوث أي تلاعب مهما حدث وعلى الطلاب استغلال الوقت في المذاكرة لأن البحث عن التسريبات لا يوجد منها أي فائد بل مجرد ضياع للوقت.

موعد امتحانات الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2024

لقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسية 2023-2024، على أن تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024، ويؤدي الطلاب من الشعبة العلمية اليوم الإثنين 3 من يونيو 2024 مادة القرآن الكريم، وبعد الغد الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024 يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الجبر والهندسة الفراغية مدة ساعتين من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة.