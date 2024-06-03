التقديم فى المسابقة العامة للإيفاد لدول العالم 2024-2025 والشروط المطلوبة للتسجيل

هناك بحث مرتفع جداً حول التقديم فى المسابقة العامة للإيفاد لدول العالم 2024-2025، التي تعتبر من أهم المسابقات الدينية التي تقدمها الأزهر الشريف، مما كشفت البحوث الإسلامية عن الضوابط والشروط اللازمة لعملية التقديم، مما حدد الأزهر الشريف فترة معينة لبدء عملية التسجيل على أن تتم بشكل إلكتروني عبر البوابة الرسمية لتسهيل الأمور على المتقدمين، حيث كشفت الأمانة العامة أن التسجيل متاح للذكور فقط ويمكن للمعلمين بالأزهر الشريف والدعوة والإرشاد الديني التسجيل في هذه المسابقة بشرط أن يكون من حاملي المؤهلات العالية، وضمن الشروط أن يكون المتقدمين على فى المسابقة العامة للغات يجيدون التحدث بعدة لغات أجنبية مثل الفرنساوي والإسباني وشرعى انجليزي وعظ إسباني، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على المزيد حول التقديم فى المسابقة العامة للإيفاد لدول العالم 2024-2025.

التقديم فى المسابقة العامة للإيفاد لدول العالم 2024-2025

لقد تم الأعلان رسمياً من البحوث الإسلامية والأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل في مسابقة الإيفاد بدايةً من يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 20 من يونيو 2024، على أن تتم عملية التسجيل بالخطوات التالية:.

أولاً الدخول عبر الموقع الرسمي بوابة الأزهر الشريف. ثم اختر التقديم في المسابقة العامة للإيفاد. إدخال الرقم القومي. رقم التسجيل. الضغط على دخول. ثم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. وارفاق المستندات. الضغط على طباعة ثم حفظ.

شروط المسابقة العامة للإيفاد

أن يكون معينًا على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف

أن يكون المتقدم قضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في العمل بموازنة الأزهر الشريف.

أن لا يقل التقدير العلمي عن 58%.

أن يكون المتقدم قد انهى تماماً الخدمة العسكرية.

أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي يقتضيها الإيفاد، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي.

اجتياز جميع الاختبارات المقرر عليهم.

ألا يكون المتقدم غير محكومة عليه أو تأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق أو وقع عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أكثر من عشرة أيام.

المستندات المطلوبة للتقديم

لقد كشف البحوث الإسلامية والأزهر الشريف عن الأوراق والمستندات المطلوبة في عملية التقديم والتي تأتي على النحو التالي:.